Se billedserie Ræven lugter grimt, da den bliver skåret op. Men sød, det er den. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Nysgerrige børn: Se dyrene indeni Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nysgerrige børn: Se dyrene indeni

Køge - 09. maj 2017 kl. 15:31 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Føj, hvor den lugter.

Børnenes reaktion er stærk, da naturvejleder fra Svenstrup Naturskole Anne Birgitte Clausen sætter kniven i rævens mave og begynder at sprætte den op. For straks spreder der sig en overraskende kraftig lugt fra dyret på bordet.

Det er Borup Bibliotek og Svenstrup Naturskole, der har inviteret børn til at kigge nærmere på, hvordan dyr ser ud indeni.

Det første dyr, til at komme under naturvejlederens kyndige kniv, er en and. Den bliver først studeret grundigt udefra.

- Prøv at kigge ind i dens næb. Kan I se, den har tænder, opfordrer Anne Birgitte Clausen, hvorefter de deltagende, fortrinsvis drenge, prøvende stikker en finger ind i næbbet. Også vinger og svømmehud skal nærstuderes.

Derefter begynder Anne Birgitte Clausen at skære anden op. Selv om den er nuttet, og der kommer blod frem, er ingen af børnene bange eller skræmte. De har kun en stor nysgerrighed.

146 cm tarm

Et for et piller Anne Birgitte Clausen andens indvolde ud, og børnene lægger lever, hjerte og de andre indvolde på en tegning af et menneske på gulvet.

- Så kan de finde ud af, hvor andens indvolde tilsvarende sidder på os mennesker, forklarer hun.

Også andens tarm bliver taget forsigtigt ud, viklet op og målt. En ands tarm måler således 146 centimeter.

Men det er ikke alt i andens indre, der er magen til os mennesker. I andens hals sidder krogen. En slags pose, hvor maden opbevares.

- Fugle spiser meget hurtigt for ikke at udsætte sig for større fare fra rovdyr og mennesker end højst nødvendigt. Derfor opsamles maden der. Herfra ryger den videre ned til kråsen, som er en slags masemuskel i maven. Anden kan ikke knuse kornene med tænderne, derfor opsamles de her, forklarer Anne Birgitte Clausen og skærer kråsen op, så man kan se indholdet blandet med de småsten, som anden sluger for at hjælpe med at knuse maden.

Rævens sidste nadver

Så er det rævens tur. Og selv om stanken fra dyrets indre vitterligt er bister, kigger børnene med, da Anne Birgitte Clausen afslører rævens sidste måltid.

- Kan i se, hvad det er, siger hun og udskiller nogle fjer fra den klistrede masse fra rævens mavesæk.

- Det er fasanfjer. Måske er jægeren blevet træt af, at den jager fasanerne og har skudt ræven.