Nyeste prognose: 164 cm i Køge

Prognoserne for dagens og aftenens ekstremt høje vandstand har svinget og når nu nye højder: Seneste prognose fra DM viser således, at vandstanden i Køge vil toppe klokken 18.20 til 18.40 med en vandstand 164 centimeter over normal vandstand. for Køge Marina en meget kritisk prognose: Når vandet over 165 centimeter vil vandet begynde at brede sig på landjorden.