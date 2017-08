Tonni Solskov blev på den ekstraordinære og stiftende generalforsamling valgt som formand for den nye lokalafdeling af Hjerteforeningen i Køge.

Nye tider i Hjerteforeningen

Køge - 23. august 2017

Da den hidtidige formand Kaare Kyst ønskede at fratræde som formand for Greve/Solrød/Køge lokalafdeling af Hjerteforeningen besluttede bestyrelsen at nedlægge den gamle forening for Greve/Solrød/Køge og samtidig oprette to nye lokalforeninger - Greve/Solrød og Køge lokalforening.

På en ekstraordinær generalforsamling blev Tonni Solskov valgt som ny formand, Inga Solskov blev næstformand og sekretær, Søren Andersen kasserer, Grethe Gorm Larsen blev web- og presseansvarlig og Kristoffer Madsen blev budgetansvarlig. Desuden blev Ninna Madsen og Ingelise Jørgensen valgt som »menige« medlemmer af bestyrelsen.

- Vi har valgt nogle fokusområder for de vigtigste aktiviteter, så som hjertemotion, blodtryksmåling og endvidere gjort os tanker om hjertestier. Vi er i den heldige situation, at vi har fået et stort beløb fra Køge Kommune til at igangsætte aktiviteter for målgruppen 50+. I de planer indgår der, at vi samarbejder med Køge Orienteringsklub, Køge Kommune og Køge Marina, siger Tonni Solskov.

Foreningen ønsker at udvide med en sløjfe til den nuværende hjertesti i Tangmoseskoven på den nyetablerede vold syd for Køge Marina, oplyser den nyvalgte formand.

- Samtidig søger vi instruktører til uddannelse, så vi kan etablere faste gå dage med indlagte motions aktiviteter.

Tonni Solskov tilføjer, at Hjerteforeningen har lavet et nyt koncept, der giver mulighed for at få flere motionsaktiviteter på hjertestien.

Den nye bestyrelse vil bestræbe sig på at gennemføre de allerede planlagte aktiviteter for 2017 og ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med sine samarbejdspartnere.