Nye tilbud om sorggrupper - i Herfølge Kirke åbner en sorggruppe for unge mellem 15 og 25 år.

Nye sorggrupper: Få hjælp i sorgen

Køge - 01. september 2017 kl. 11:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sognepræst i Køge Kirke, Signe Asbirk, fortæller: "Sorgen er prisen, vi betaler for den kærlighed vi har givet et andet menneske - men modsat kærligheden, kan sorg ofte være en meget ensom følelse." Linda Ishøj Frederiksen, der udover at være sognepræst i Højelse-Lellinge pastorat også er sygehuspræst, supplerer: "Uanset hvem man er, kan det være svært at dele de følelser man har, når man har mistet - samtidig kan omgivelserne også have svært ved at rumme dem."

Når man mister en man holder af, så forandres livet og hverdagen. I en periode kan det føles som om, at livet er gået i stykker og måske ikke er værd at leve. Det er ganske naturligt at sørge over et tab, og det er normalt, at sorgen tager tid og kræfter.

Sorg er ikke bare noget, der forsvinder, men det kan være en stor støtte at høre, hvordan andre har tacklet sorgen og livets nye udfordringer. "Delt sorg er halv sorg", siger man. Derfor har kirkerne i Køge Provsti etableret to forskellige tilbud, hvor det er muligt at komme og dele erfaringer og tanker med andre, der også har mistet.

Både for voksne og unge Ligesom sidste år er der sorggruppe i Ølby, men for første gang er der også en i Herfølge Kirke for unge mellem 15 og 25. Heidi Kasper Hansen, der er sognepræst i Herfølge Kirke, fortæller: "For at vi her i provstiet kan være der for alle, har jeg valgt - som noget helt nyt - at starte sorggruppe for unge." Helt nyt for Heidi er det dog ikke - hun har erfaringen med sorgarbejde fra en tidligere præstestilling på Fyn: "Vi græd meget - men vi grinede også. Jeg tror, at jeg kunne mærke, at de synes, det var rart og trygt at være her", fortæller hun og fortsætter: "Det vigtigste for mig er, at dem der møder op får taletid og deler det, de har på hjerte, med hinanden."

Fælles for begge sorggrupper er, at man selv bestemmer, hvor meget man vil fortælle fra gang til gang - måske har man også bare brug for at lytte.

Sorggruppen i Ølby mødes ca. 2 timer hver anden uge om tirsdagen fra 13-15 på følgende datoer: 5/9, 19/9, 3/10, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12, 19/12, 9/1 og 16/1. Mødestedet er Ølby Kirkes sognegård, Ølby Center 79-81, 4600 Køge. For tilmelding eller yderligere information kontakt Signe på tlf. 24855055 - mail: sia@km.dk eller Linda på tlf. 51 85 59 36 - mail lif@km.dk.

Sorggruppe for unge i Herfølge - for 15-25 årige under ledelse af sognepræst Heidi Kasper Hansen. Gruppen mødes første gang onsdag d. 30. august kl. 16-17.30. Mødestedet er Herfølge Sognegård, Kirkepladsen 3, 4681 Herfølge. For tilmelding eller yderligere information kontakt Heidi på tlf. 24650080.

Der startes løbende nye grupper op, så man kan komme på venteliste, hvis gruppen er fyldt op, eller du ønsker at begynde senere.