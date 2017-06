Nye rækkehuse snart klar til indflytning

Den grønne bydel Boholte bliver inden længe endnu større. I sensommeren flytter de første beboere nemlig ind i første etape af det nye kvarter Pileengen. Første etape består af 48 rækkehuse og 8 lejligheder, og forleden var der rejsegilde for byggeriet. Her blev de mange håndværkere hyldet efter alle traditionernes forskrivelser af FB Gruppen A/S, der er udvikler på de i alt 80 nye boliger i Boholte.

"Det er vigtigt for os, at bygge boliger i god kvalitet og stor funktionalitet, som skaber glæde for fremtidige beboere. Herudover bygger vi kun noget, som vi gerne selv vil bo i. Derfor skal der lyde en tak til alle jer håndværkere og involverede for flot arbejde og stærk indsats i udviklingen af Pileengen, som vi kan være stolte af," sagde administrerende direktør for FB Gruppen Hans-Bo Hyldig i sin tale til den fremmødte forsamling.