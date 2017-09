Fundamentet under fliserne i Strædet er ikke godt nok, og fliserne er begyndt at knække, allerede inden den nye handelsgade er åbnet. Foto: Torben Thorsø

Nye problemer i Strædet: Belægningen skal graves op igen

Køge - 08. september 2017 kl. 13:48 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om Strædet åbner den 28. september, er det ikke slut med byggerod i den nye handelsgade. Belægningen i gaden er nemlig så ringe, at den skal laves om på et senere tidspunkt. Det skriver DAGBLADET Køge.

TK Devlopment har søgt Køge Kyst om dispensation til at åbne, inden Strædet er helt færdig for at afkorte den forsinkelse, der er kommet efter Bdr. Petersens konkurs, vel vidende om, at man på et senere tidspunkt skal lave belægningen om.

- Da vi lagde planerne for at færdiggøre Strædet, stødte vi på, at belægningen tilsyneladende ikke har den bæreevne, den skal have. Derfor arbejder vi med at få lagt en midlertidig belægning til åbningen og en plan for, hvordan den senere skal lægges om, siger direktør for TK Development, Frede Clausen.

Torsdag meddelte TK Development og Citicon, at de to parter er enedes om, at Citicon venter med at overtage Strædet, indtil det er helt færdigt. Det bliver således TK Development, der kommer til at stå for åbningsarrangementet af Strædet den 28. september.

- Citicon skal overtage, når alle papirerne er på plads. Så laver man en såkaldt closing, som kræver rigtig mange dokumenter. Men lige nu har vi valgt at fokusere på at nå frem til en åbningsdato for at begrænse omfanget af forsinkelse for detailhandlen. Det vil sige, at vi gør butikkerne færdige først, så tager vi kontorerne bagefter uden at genere de butikker, der er på gaden, og først derefter laver vi en overdragelse, siger Clausen.

Han fortæller videre, at heller ikke kontorerne, der ligger i førstesals højde i Strædets bygninger, fitnesscenter og lægeklinik, bliver færdige til den 28. september. Dette arbejde skal færdiggøres snarest efter åbningen.