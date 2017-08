Se billedserie Jane og Kenneth Arrild gør klar til dagens store rykind af gæster fra nær og fjern. Foto: jcj.

Send til din ven. X Artiklen: Nye forpagtere med stor succes i golfrestaurant Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye forpagtere med stor succes i golfrestaurant

Køge - 04. august 2017 kl. 09:00 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nye kokke nye skikke.

Ved årsskiftet fik Køge Golf Klubs velbesøgte Café og Restaurant Tee på Gl. Hastrupvej 12 i Køge nye forpagtere, Jane og Kenneth Arrild. Og de har straks fra start fået stor succes i deres nye omgivelser.

Det skriver LørdagsAvisen.

De har begge erfaring indenfor branchen fra tidligere jobs. Kenneth Arrild er uddannet slagter og har arbejdet som slagtermester i 30 år på Nørrebro. Og Jane Arrild har arbejdet i en café og restaurant på Brønshøj Torv.

Men parret skulle en tur rundt om Kina, inden de kunne skrive forpagtere af Café og Restaurant Tee i Køge Golf Klub på visitkortet.

En dag i 2008 kom en opringning fra dansker i Shanghai som tilbød Kenneth Arrild at åbne et steakhouse og en slagterforretning i den minesiske storby. Det gik faktisk så godt, at restauranten i 2010 fik prisen for at være det bedste steakhouse i Shanghai.

Kenneth Arrild var draget ud uden hustruen Jane som havde valgt at blive hjemme i Danmark for at passe job og familie - men da Kenneth Arrild kort efter 2010-kåringen fik en henvendelse fra en advokat i Beijing med et tilbud om at åbne et lignende steakhouse og slagterforretning der, blev det til et ja til en ny, spændende udfordring.

"Men med den betingelse, at jeg kunne få Jane og vores datter til Beijing. Aftalen gik igennem, og mens jeg passede steakhouse og slagterforretning fik Jane job i Det Danske Handelskammer i Beijing", fortæller Kenneth Arrild.

I 2012 valgte familien Arrild at vende hjem til Danmark, hvor Kenneth fik job som slagtermester i Dansk Supermarked og Jane fik job som koordinator hos Ricoh.

Via en invitation fra et vennepar kom Jane og Kenneth Arrild i efteråret sidste år på besøg i Køge Golf Klub, et sted der tiltalte dem ganske meget. Da de et par måneder senere erfarede at klubben stod og skulle have nye forpagtere til restauranten, besluttede de sig for at søge stillingen og kunne kort efter glæde sig over at få tildelt jobbet.

En restaurant for alle - også virksomheder og foreninger

I Café og Restaurant Tee er de faldet utroligt godt til blandt golfklubbens omkring 1.700 medlemmer og de over 6.000 gæster, der hvert år besøger klubben til turneringer og andre golf-arrangementer.

Men de har altid haft et stort ønske om, at udbrede budskabet at restauranten ikke kun er for golfklubbens medlemmer. Men for alle.

"Vi driver en restaurant, som er for alle. En restaurant, hvor gæster hver dag kan komme ind fra gaden og hygge sig i de supersmukke omgivelser med god mad, et glas vin eller en øl - eller smage én af vores gammeldaws isvafler. Og det uanset om det er morgen, middag eller aften. Vi har et bredt og velassorteret menukort med fornuftige priser. Findes det gæsterne ønsker at spise ikke på menukortet, så laver vi det. Vi serverer lige det, folk vil have". Og så har vi åbent fra kl. 8-22 på hverdage og kl. 9-18 i weekenden. Køkkenet lukker h.h.v. kl. 21.00 og kl. 17.00, fortæller Kenneth Arrild.

Jane og Kenneth Arrild har opbygget en tradition, som har taget kegler. Hver mandag aften byder restauranten nemlig på "Danmarks nationalret" - stegt flæsk og persillesovs ad libitum til 89 kr. og torsdag aften er det wienerschnitzel der er på tilbud til 89 kr. Og det er menuer, der virkelig er rift om.

"Mandag aften er vi ganske ofte oppe på at tilberede omkring 1.000 stk. flæsk, så det er virkelig noget der er stor efterspørgsel på", smiler Jane Arrild.

Café og Restaurant Tee, der ialt beskæftiger 12 medarbejdere, er også velegnet til at danne ramme om familiens næste store fest - konfirmation, bryllup, fødselsdag, barnedåb - ligesom virksomheder og foreninger kan afholde kurser og seminarer eller den kommende julefrokost.

"Vi har dejlige lokaler i kælderetagen med plads til 20, 50 og op til 100 personer, så der er lokaler til alle former for arrangementer", siger Kenneth Arrild.

Restauranten har plads til 150 gæster indenfor - og plads til ikke færre end 200 gæster udenfor på den store terrasse, hvoraf en del er overdækket, og hvor der er udsigt til de mest fantastisk, smukke grønne omgivelser.

"Ønsker man mad ud af huset eller take away, klarer vi også det", slutter Jane og Kenneth Arrild.

Besøg også www.restauranttee.dk og se nærmere på restaurantens menuer og udvalg.