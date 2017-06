Se billedserie Alt er endnu kun på skitseplan, men der er lagt op til nogle smukke bygninger i 2 plan på hver ca. 114 kvm, som dobelthuse med fælles tag.

Send til din ven. X Artiklen: Nye boliger erstatter Lellinge Skole og SFO Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye boliger erstatter Lellinge Skole og SFO

Køge - 24. juni 2017 kl. 13:00 Af Jørgen Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Befolkningstallet i Lellinge ved Køge stiger ganske markant i de kommende år, hvis ellers det lokale entreprenørselskab Vestergaard Nielsen A/S får godkendt deres projekt om 38 nye boliger på det areal, der indtil videre rummer den gamle Lellinge Skole, SFO'en og nabogrunden til sidstnævnte. Det skriver LørdagsAvisen.

Vestergaard Nielsen A/S har underskrevet købsaftale med Køge Kommune om området, og venter nu kun på den endelige lokalplan, der skal godkendes før det endelige projekt kan føres ud i livet.

"Vi håber da på at kunne starte byggeriet inden udgangen af første halvår 2018," siger Karsten Vestergaard, til LørdagsAvisen.

"Det er vores plan, at opføre i alt 38 boliger á ca. 114 kvm i 2 plan," fortæller Karsten Vestergaard, der allerede i den kommende uge inviterer Lellinges beboere og eventuelt andre interesserede til et uhøjtideligt informationsmøde, hvor man sammen med borgmester Flemming Christensen og viceborgmester Mette Jorsø, der også er formand for Teknik- og Miljøudvalget, vil informere om det planlagte boligområde, og samtidig svare på eventuelle spørgsmål.

"Der har jo været masser af snak i lokalområdet omkring både skolen og SFO'en," fortæller Karsten Vestergaard, "men forhåbentlig kan de lokale beboere nu se, at området også bliver udviklet på en positiv måde, der også vil forskønne området."

Det er planen, at området skal udvikles/bebygges i 3 etaper. Den første del rummer 11 boliger, rækkehuse, som skal vende ud mod Ringstedvej og Overdrevsvejen, med egen vej ind fra Overdrevsvejen. Så mange af de store træer, som muligt, ud mod Ringstedvej er det planen at bevare. Etape 2 ligger syd for den første etape, og får samme indkørselsvej fra Overdrevsvejen. Denne etape indeholder 12 boliger med et større grønt areal imellem. Endelig indeholder etape 3 15 boliger i området mellem Byledet og Lellinge stadion.

"Vi var i den lykkelige situation, at naboen til SFO' en gerne ville sælge, og det betyder, at vi kan få en mere samlet bebyggelse for hele området," siger Karsten Vestergaard.

Alt er stadig på skitseplan, men alligevel har Vestergaard Nielsen A/S, samt borgmester og viceborgmester, besluttet at involvere, især de lokale beboere, i planerne allerede nu, så eventuelle ændringer og spørgsmål kan blive indarbejdet fra starten.

Infoaftenen finder sted på Lellinge skoles areal på mandag den 26. juni kl. 19.00-20.00, hvor der til lejligheden bydes på lidt at drikke og lidt lækkerier fra den opstillede pølsevogn.