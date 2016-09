Nye artikler om Køges historie

I den første artikel tager Henrik Stissing Jensen Jernbanehotellet, også kaldet Calunda, under behandling. Dermed fortælles historien om en central og markant bygning i Køge. I artiklen går Henrik Stissing Jensen gennem hotellets opførelse og efterfølgende udvidelser. Der er benyttet et stort kildemateriale, bl.a. arkitekttegninger, aviser og skøde- og panteprotokoller for at kunne fortælle hotellets historie.

I den anden artikel har Margit Baad Pedersen skrevet om en immigrant, der flyttede til Køge. I den grundige og dybdegående artikel følger vi Jacob Borthig fra barndommen i Pittenweem på Skotlands østkyst til han kommer til Køge og slår sig ned som købmand. Han havde mange offentlige hverv og førte mange retssager. Af blandt andre disse grunde, er der et righoldigt materiale om ham. Læseren vil blive forbavset over, at det er lykkedes at komme så tæt på en person, når vi er tilbage i 1600-tallet. Årsskriftet afsluttes med arkivernes årsberetninger, lister over givere af arkivalier samt oplysninger om åbningstider, adresser, medarbejdere og bestyrelse. Redaktørerne ønsker god fornøjelse med læsningen og modtager som altid gerne ideer til kommende artikler, kommentarer til årsskriftets form og indhold. Køge Studier dateres bagud, således at årgang 2015 planmæssigt udkommer i 2016. På denne måde tages der udgangspunkt i det år, som arkivernes årsberetninger omhandler.