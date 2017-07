Ny virkelighed i Vestergade: Langtidsparkering er fortid

Førhen var der udelukkende 15 minutters parkeringsrestriktioner i bestemte tidsrum, men nu gælder restriktionen gennem hele døgnet i alle ugens syv dage. Det var et enigt teknik- og miljøudvalg, der for nylig traf beslutningen om at indføre fast 15 minutters-restriktion, efter at man blandt andet havde fået en borgerhenvendelse om, at båsene ofte blev brugt til langtidsparkering.