Økonomiudvalget afsætter en million kroner til ny task force, der skal forhindre rekruttering af unge til bander. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Ny task force skal forhindre at unge vælger bandelivet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny task force skal forhindre at unge vælger bandelivet

Køge - 19. august 2017 kl. 05:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bandeproblematikken skaber utryghed landet over, hvor forskellige rocker- og bandegrupperinger lægger pres på for at etablere sig i lokale sammenhænge. Køge Kommune sætter nu et ekstra fokus på at forhindre, at unge lader sig friste til et liv i bandesammenhæng. Et enigt Økonomiudvalg nikkede tirsdag ja til en midlertidig task force, der skal koncentrere sig om at bremse bandernes fødekæde.

Med en ny task force sætter Køge Kommune nu ekstra kræfter ind på at forhindre, at unge vælger at lade sig rekruttere til rocker- og bandegrupperinger. Task forcen skal smidigt og hurtigt være i stand til at iværksætte håndholdte indsatser over for specifikke grupper af unge i særligt udsatte områder.

- Det betyder, at vi kan lave koordinerede, hurtige og fleksible indsatser, og forhindre, at unge træder ind i bandemiljøet - og hjælpe dem, der allerede er der, ud igen. siger borgmester Flemming Christensen (K).

Køge Kommune har i forvejen et stort fokus på den forebyggende indsats, og et godt og givende samarbejde med politi og kriminalforsorgen. For nylig modtog Køge Kommune en pris for den exit-strategi, der har succes med at få etablerede bandemedlemmer ud af det kriminelle miljø. Den nyligt besluttede task force bygger videre på disse initiativer, og skal blandt andet arbejde koncentreret med at skabe positive fællesskaber for de unge, der i særlig grad befinder sig i risikozonen, samt iværksætte indsatser for at hjælpe unge, der allerede opholder sig i bandesammenhænge, ud.

Task forcens arbejde kommer i høj grad til at koncentrere sig om de udsatte boligområder - og i samarbejde med de øvrige, forebyggende indsatser i Køge Kommune sætte et ekstra fokus på, hvordan man kan forhindre, at unge fristes af bandelivet. Det betyder for eksempel oplæg for medarbejdere på skoler, institutioner, ungdomsuddannelser med videre, hvor der blandt andet sættes fokus på, hvordan man kan spotte unge i risikozonen.

Det er et enigt Økonomiudvalg, der besluttede at sætte en million kroner af til task forcen, og Byrådet tager formelt beslutning om sagen på sit møde den 29. august. Herefter nedsættes task forcen hurtigst muligt, i første omgang af et års varighed.