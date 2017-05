Ny pakkeshop i Herfølge

Anders Habedi fra Din Kiosk fortæller: - Med DAO Pakkeshop er det både nemt og hurtigt at håndtere pakkerne - både for os og for kunderne. Hverken vi eller kunden skal nemlig underskrive nogle papirer, da udleveringen foregår med blot en enkelt kode. Desuden har DAO Pakkeshop også været med til at skabe en større kundestrøm i butikken, da vi er det eneste indleveringssted i byen. Vi er derfor glade for at kunne tilbyde denne service til både nuværende og kommende kunder.