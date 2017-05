Boliger med flere familie og større samlede bebyggelser i Køge kan i fremtiden også se frem til bedre muligheder for at sortere deres affald. Foto: Mik

Ny ordning skal gøre det lettere at genbruge affald

Det skal være let for alle borgere i Køge Kommune at genanvende deres affald. Sådan lyder konklusionen fra et enigt byråd, som tirsdag vedtog en ny affaldsordning for flerfamilieboliger.