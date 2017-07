Ny ølstue i Richters Gård

- Vi synes, bygningen er smuk og det håber vi også, andre synes. Vi siger lidt for sjov, at vi vil lave et pasningssted for voksne. Når mor og far er ude at handle, kan han få sig et hvil og en øl, mens hun går videre. Eller måske kan hun få sig et glads rosé, mens han går i Hifi butikken. Vi gør det her, fordi vi gerne vil vise bygningen frem, siger Christian Danielsen.