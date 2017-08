Den nye legeplads i skolegården på Sct. Nicolai skole syd indvies fredag den 18. august.

Send til din ven. X Artiklen: Ny legeplads åbner på Sct. Nicolai skole syd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny legeplads åbner på Sct. Nicolai skole syd

Køge - 17. august 2017 kl. 09:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu kan de yngste årgange på Sct. Nicolai Skole i Køge udfordre bl.a. balancen i nye legeredskaber i skolegården. Den spændende og inspirerende legeplads indvies officielt fredag den 18. august kl. 13 - 14, som del af Elevernes Åbningsdag. Det skriver LørdagsAvisen.

Legepladsen på Sct. Nicolai Skole Syd har længe trængt til fornyelse. Pladsen bliver brugt rigtig meget - både i skoletiden, men også udenfor.

Ejendomme Teknik Køge (ETK) er ansvarlig for drift og vedligehold af skolens bygninger og udenomsarealer. Og er således ansvarlig for legepladsen.

Om årsagen til, at det netop blev legepladsen på Sct. Nicolai skole, som bliver opgraderet og fornyet i denne omgang, siger formand for Ejendoms- og Driftsudvalget Søren D. Brask (V):

"Med sin beliggenhed midt i Køge by er udnyttelsesgraden af legepladsen i top. I skoletiden er det eleverne på skolen, som har glæde og gavn af legepladsen og udenfor skoletiden overtager gæsterne på KØS og Sct. Nicolai Kirke pladsen. Når der handles i midtbyen, kan en pause være tiltrængt og her anvendes legepladsen ofte som et pusterum for familier. Også turister med børn finder frem til legepladsen."

"Motion og bevægelse er en vigtig del af skoledagen i en moderne skole. Det er vigtigt for, at børn og unge får rørt sig og får grundlagt nogle gode vaner om motion. Vaner, der kan vare hele livet og give et bedre helbred. Desuden bidrager motion og bevægelse også til den læring, der foregår i skolen. Når pulsen har været lidt oppe, er det lettere at lære noget bagefter. Og så er det da herligt, at legepladsen både bruges i skoletiden og på andre tider", uddyber formanden for Skoleudvalget, Helle Poulsen (V).

Når formanden og næstformanden for skolens elevråd sammen med to elever fra 1. klasse indvier legepladsen, kan eleverne og gæsterne se frem til en legeplads fyldt med stimulerende aktiviteter, som understøtter elevernes evne til samarbejde, konkurrence, vente på tur, at blive udfordret fysisk både i styrke og udholdenhed og ikke mindst - at hjælpe hinanden.

Udstyret leveres af Kompan A/S og består bl.a. af et pyramidenet i kombination med flere klassiske og nye aktiviteter.

"Det skal være sjovt og gerne lærerigt at holde frikvarter," siger Lotte Wiese Nowack, Pædagogisk afdelingsleder og souschef på Sct. Nicolai Skole, og fortsætter:

"For skolen har det været afgørende, at legeredskaberne kan bruges til at understøtte børnenes engagement i forhold til at bevæge sig. Gode legeredskaber gør, at de har lyst til at bevæge sig og derigennem bliver både deres krop og hjerne udfordret. Endvidere ved vi, at deres venskaber og derigennem trivslen stiger, når der findes kreative og rige udfoldelsesmuligheder for leg. Børnene arbejder selv i Demokratid og i Bevægelse med at finde på lege, der både styrker deres sociale regler, men som også tilgodeser en ligelig fordeling af, hvem der kan gøre brug af stativerne".

Der er offentlig adgang til skolegården udenfor skoletiden. pm