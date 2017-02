Købmand Søren Kjærgaard fortsætter det gode samarbejde med Jobplaneten - købmanden har i øjeblikket 16 ungarbejdere i sin REMA 1000 i Ølbycentret. Foto: Henrik Førby Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Ny købmand fortsætter successamarbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny købmand fortsætter successamarbejde

Køge - 21. februar 2017 kl. 09:00 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ølby: Det handler om at sidde i kassen og betjene kunder, at rydde op og i det hele taget indgå i det daglige arbejde for at gøre REMA 1000 i Ølby Centret til en indbydende forretning at handle dagligvarer i.

Ialt har butikken i øjeblikket 16 ungarbejdere i alderen 16 til 18 år. De unge bliver henvist til butikken fra Jobplaneten, som er er et tiltag under Køges Kommunes Helhedsplan.

Jobplaneten hjælper unge med at få kontakt med arbejdsmarkedet samt støtter og vejleder både virksomhederne og de unge undervejs. Indtil videre har projektet fundet arbejdet til 150 unge i Køge Kommune og kun ganske få falder fra undervejs.

Formålet er, at de unge gennem en tidlig debut på arbejdsmarkedet gør sig nogle erfaringer med det at have et job.

- Virksomheders sociale ansvar, eller CSR, er en vigtig markedsføringsplatform, og har virksomheden en stærk CSR-profil, giver det virksomheden en imagefordel. Med et samarbejde med Jobplaneten, som giver unge mennesker adgang til arbejdsmarkedet, får virksomhederne en stærk CSR-profil serveret på et sølvfad, mener projektleder på Jobplaneten Özcan Tecer.

Købmand Søren Kjærgaard ser samarbejdet som en win-win-win situation til gavn for de unge, for REMA 1000 og for kunderne.

- Det er en kæmpe gevinst for os. Det er jo helt almindelige unge, der gerne vil have et job efter skoletid. Og de ved, at vi forventer noget af dem og stiller krav. De må gerne brænde lidt for det og der følger et stor ansvar med at sidde i kassen, understreger købmand Søren Kjærgaard.

Han har overtaget butikken efter købmand Kasper Madsen og er glad for også at videreføre samarbejdet med Jobplaneten.

De unge får udover den kontante gevinst også en stor personlig gevinst ud af arbejdet hos REMA 1000, oplever Özcan Tecer.

For at matche de unge og arbejdspladsen så godt som muligt, har han mulighed for at ansætte unge i nogle kommunens institutioner syv timer om ugen. På den måde lærer de grundlæggende ting omkring arbejdslivet. At møde til tiden og at være omhyggelig med opgaverne. En forberedelse.

- Når de kommer på arbejdspladsen første gang, har de for eksempel lært, at man ikke lige sygemelder sig fem minutter før mødetid. Og påå arbejdspladsen lærer de at tage ansvar, eksemplificerer Özcan Tacer.

Hos REMA 1000 er ungarbejderne typisk ansat til de fylder 18 år.