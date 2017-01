Der er ny formand hos Køge Kyst, hvor Steen Winter-Petersen har overtaget posten efter Jørgen Nue Møller. Foto: Bente Jæger

Ny formand for Køge Kyst

Køge - 19. januar 2017 kl. 14:59 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejendomsrådgiver og valuar Steen Winther-Petersen er pr. 1. januar 2017 blevet ny bestyrelsesformand for byudviklingsselskabet Køge Kyst P/S. Her afløser han Jørgen Nue Møller, der har været formand siden selskabets stiftelse i 2009, og som nu - efter at have været primus motor i projektet siden dets start - har trukket sig efter eget ønske.

Steen Winther-Petersen, der blandt andet er kendt som tidligere formand for Dansk Ejendomsmæglerforening, forventer at gøre god brug af sin erfaring i ejendomsmarkedet og sammen med dets professionelle aktører at udvikle en ny bydel mellem Køges bymidte og vandet.

- Jeg glæder mig meget til at arbejde med et utrolig spændende og komplekst byudviklingsprojekt - og også til at gå offensivt ind i markedsføringen af projektet, så vi fastholder den store fremdrift i salget af byggegrunde og gør mange flere bevidst om de unikke kvaliteter, som man kan få ved at flytte til Køge, hvadenten det drejer sig om at bo eller om at arbejde, siger han.

Steen Winther-Petersen har i de sidste fyrre år været beskæftiget i ejendomsbranchen, senest i firmaet RED Property Advisers, som han var med til at stifte.