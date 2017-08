Hos Rishøj Idrætscenter er man i gang med at lede efter en ny centerleder som afløser til den nuværende, der er blevet headhuntet til et nyt job. Her er det fra et nyligt cykelløb, der blev afholdt med udgangspunkt hos det flittigt brugte idrætscenter. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Ny centerleder til Rishøj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny centerleder til Rishøj

Køge - 26. august 2017 kl. 08:22 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rishøj Idrætscenter søger en ny centerleder, da man desværre har måttet sige pænt farvel til den gamle

»Rishøj Idrætsleder søger en synlig leder i det daglige virke med brugere, lejere og bestyrelse.«

Sådan står der blandt andet i det jobopslag som den selvejende institution har slået op - men ansøgningsfrist her i weekenden.

Centeret havde ellers for godt et år siden fundet en meget kvalificeret centerleder, men er nu allerede på udkig efter en ny, da René Andersen blev headhuntet til et andet job.

- Han fik et tilbud han ikke kunne sige nej til, fortæller Bjørn Jørgensen, der er formand for bestyrelsen i Rishøj Idrætscenter og understreger, at man har været meget tilfreds med hans arbejde og at alt er foregået i god overensstemmelse med den snart tidligere centerleder.

Bjørn Jørgensen fortæller, at der er sat en rigtig god udvikling i gang hos Rishøj Idrætscenter og nu er udfordringen at finde den helt rigtige mand til at videreføre det gode arbejde i centeret.

Ansøgningsfristen udløb fredag aften og nu vil bestyrelsen i Rishøj Idrætscenter tage den fornødne tid til at se ansøgninger i gennem og indkalde de mest kvalificerede til jobsamtaler.