Skoleudvalget i Køge Kommune skal lige som flere andre udvalg i kommunen finde besparelser i millionklassen. Udvalgsformand Helle Poulsen (V) håber, at man kan undgå at spare på skoleområdet. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Ny budgetbombe: Politikere skal finde besparelser i millionklassen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny budgetbombe: Politikere skal finde besparelser i millionklassen

Køge - 11. maj 2017 kl. 15:58 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skoleudvalget i Køge er lige som flere andre politiske udvalg i kommunen gået over budget. Mandag den 15. maj skal udvalges mødes ekstraordinært for at drøfte mulige besparelser.

Overskridelsen af budgettet skyldes mest af alt, at flere børn end forventet er begyndt på privatskoler i Køge. Den udvikling betyder nu, at Skoleudvalget samlet set er gået over budget med 5,2 millioner kroner.

Stigningen i antallet af elever på privatskoler har kostet 3,65 millioner kroner ekstra, og derudover forventer forvaltningen et merforbrug på 700.000 kroner fra 10. klasse på Campus Køge.

Derfor skal der nu spares penge på skoleområdet eller andre steder i kommunen for at dække endnu et sort budget-hul, og det ærgrer ikke overraskende Skoleudvalgets formand, Helle Poulsen (V).

- Det gør mig træt, for vi vil gerne investere på skoleområdet - ikke spare - men nogle ting er vi ikke herre over, siger hun.

At flere og flere elever og forældre vælger privatskolen fremfor folkeskolen, er dog en væsentlig problemstilling, mener udvalgsformanden.

- Folkeskolen skulle forhåbentlig være et tilvalg og ikke et fravalg. Vi må se på, hvad det skyldes og undersøge, hvordan vi kan stoppe tilgangen, pointerer Helle Poulsen.

Hun håber, at man kan undgå at spare på skoleområdet.

- Måske kan vi finde fem millioner kroner her og nu, men hvad sker der på lang sigt? Jo mere man sparer på folkeskolerne, jo større risiko er der netop for, at børnene flytter til privatskoler. Det er en skrue uden ende, og det nytter ikke at udhule folkeskolen, siger Helle Poulsen.

Det er endnu usikkert, om de lidt over fem millioner kroner, som budgettet er overskreddet med, skal findes på netop skoleområdet eller et helt andet område. Flere andre udvalg, som kæmper med endnu større merforbrug, har valgt at sende beslutningen om besparelser videre til Økonomiudvalget, der drøfter sagen på et møde tirsdag den 16. maj.