Send til din ven. X Artiklen: Ny aftale får de sorte skyer til at trække væk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny aftale får de sorte skyer til at trække væk

Køge - 02. juni 2017 kl. 14:41 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den godt polstrede kommunekasse i Køge forbliver med stor sandsynlighed lukket, efter at årets økonomiaftale i går blev indgået mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

Det skriver DAGBLADET Køge.

Aftalen giver således Køge Kommune et fornuftigt råderum i næste års økonomi, mens et truende kassetræk for at lukke hullerne i dette års økonomi formentlig ikke bliver til virkelighed.

Det fortæller en tilfreds borgmester Flemming Christensen (K), der som minimum havde forventet status quo i forhold til sidste års aftale, men i stedet ser ud til at få et lille, men væsentligt løft til vedligeholdelse af bygninger og ejendomme samt til den borgernære velfærd.

- Set i forhold til årets udfordringer stod vi over for et kassetræk på cirka 20 millioner kroner, men det bliver ikke nødvendigt, fordi vi får lov at beholde flere penge end forventet. På den måde er de mørke skyer trukket væk, siger borgmesteren til DAGBLADET og henviser til, at man med økonomiaftalen ser ud til at kunne beholde omtrent 37 millioner kroner, mens formodningen var omkring det halve.

Mens anlægspengene er øremærkede til blandt andet vedligeholdelse af kommunale bygninger og veje, er det samlede serviceløft på 300 millioner kroner øremærket borgernær velfærd som eksempelvis ældrepleje. Puljer man alt sammen, er også Socialdemokraternes gruppeformand, Marie Stærke, tilfreds med aftalen.

- Der er flere årsager til, at det er en positiv aftale, og at det er bedre, end vi havde turdet håbe på, siger hun til DAGBLADET og peger på, at anlægsrammen hæves, at finansieringstilskuddet fastholdes, og at midtvejsreguleringen tillader kommunerne at beholde penge i kassen, man ellers skulle have afleveret.