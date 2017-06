Se billedserie Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Ny KØS-direktør: Kunsten må gerne være et wake-up call Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny KØS-direktør: Kunsten må gerne være et wake-up call

Køge - 01. juni 2017 kl. 09:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kunst kan være en vanskelig størrelse af indkredse og definere. Stor kunst for nogle kan blive mødt med et skuldertræk af andre, og sådan må det vel nødvendigvis være i et felt, der spænder lige fra guldaldermalerier til Olafur Eliassons konstruktion af islandske sten i det meget omtalte værk Riverbed på Louisiana for nogle år siden - eller duoen Randi og Katrines hvilende tårnmand på havnen i Køge for at nævne et mere lokalt eksempel.

Oplevelsen og forståelsen af kunst er en meget individuel størrelse, som gør spørgsmålet "hvad er kunst?" vanskeligt at besvare, men som nybagt museumsdirektør på KØS Museum for kunst i det offentlige rum i Køge må Ulrikke Neergaard være en af de bedst kvalificerede til at give et bud.

"Kunsten skal ikke være hverdag. Den skal ikke ligne alt andet i vores liv men måske snarere være den skævhed, der ændrer vores perspektiv på hverdagen; skaber en visuel forstyrrelse, får os til at tænke nogle nye tanker, giver nye svar på vores spørgsmål - eller stiller nogle nye spørgsmål," siger hun.

Museets felt er kunst i det offentlige rum, og offentlige kunstværker bliver oftest udsat for debat - ikke mindst baseret på deres skønhedsværdi - men ofte er udseendet ikke så vigtigt som den debat og de tanker, et værk sætter i gang, mener Ulrikke Neergaard.

"Kunst kan være mange ting, men det skal ikke nødvendigvis være smukt. For mig er det mere relevant at tale om, om noget rører, forstyrrer, overrasker eller inspirerer dig - og om det sker med en stærk sanselig og visuel oplevelse. Kunst skal nogle gange også være et wakeup-call," siger hun.

Ulrikke Neergaard tiltrådte som direktør på KØS 1. juni, og hun lægger vægt på, at museet skal fortsætte med at spille en aktiv rolle i Køges byliv.

"Offentlig kunst interagerer med byens liv, og KØS skal blive ved med at være en aktiv og levende del af bylivet i Køge. Det er en meget aktiv by, som desuden er i gang med en kæmpe udvikling," siger hun.

Den nye direktør kommer med stor erfaring fra kunstverdenen men er til gengæld ny i Køge.

"Jeg kommer med et ret bredt udsyn og netværk, og så glæder jeg mig til at lære byen at kende - herunder aktører og samarbejdspartnere. Jeg kommer med en blank tavle på den gode måde i form af en stor nysgerrighed og glæder mig helt vildt til at komme i gang," understreger hun med et smil.

Udover at være en aktør der bidrager flittigt til Køges kulturelle liv, så nævner hun også en stærkere etablering af museet som nationalt og internationalt videnscenter inden for sit felt samt formidling af viden gennem ikke mindst museets skoletjeneste blandt sine succeskriterier.

Desuden handler det naturligvis også om at tiltrække gæster - både til de aktiviteter der foregår på forpladsen, i byrummet, på Søndre Havn og inde på museet.

Ulrikke Neergaard deltog selv ved den nyligt overståede Røst Festival, som illustrerede KØS' store kapacitet for arrangementer, der samler mangler mennesker, og som også primært foregik udenfor.

"Det var en herlig festival, hvor hele forpladsen levede. Antallet af besøgende på museet er selvfølgelig en vigtig faktor, men det skulle også være underligt, om der ikke er nogle, der bliver nysgerrige efter at komme ind på museet, når de lærer os at kende gennem de mange forskellige udstillinger og aktiviteter i byrummet. Hele museets virke er offentlig kunst, og her er mødet og dialogen med folk i det offentlige rum meget vigtig," forklarer hun.

"Det er en enorm force at have mulighed for at lave aktiviteter ude i byrummet, Vores opgave er at få det til at spille sammen, så det vi laver ude spiller sammen med det, der foregår inde på museet," understreger Ulrikke Neergaard.