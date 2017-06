Børnene får deres helt eget område i den nye Borgerbetjening. Foto: Køge Kommune

Ny Borgerbetjening fejres med pandekager

Køge - 24. juni 2017 kl. 11:57 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På torsdag den 29. juni åbner Køge Kommunes nye fælles Borgerbetjening.

Det betyder udvidede åbningstider, røgfrit rådhus og at en række funktioner samles under samme tag. Dermed skal borgerne fremover kun henvende sig ét sted, når de skal bruge hjælp til byggesager, have nyt pas, eller en aftale med Jobcentret eller Familiecentret.

Når borgmester Flemming Christensen klipper snoren til Køge Kommunes nye Borgerbetjening, får han en hjælpende hånd fra en af Køge Kommunes yngste og ældste borgere. Byggeriet binder nemlig en sløjfe på udviklingen af byen, og forbinder med sin centrale placering på Torvet og med udsigt mod vandet, det gamle og det nye Køge.

Med åbningen af den nye Borgerbetjening, indfører Køge Kommune desuden »røgfri matrikel« og »røgfri arbejdstid« for alle rådhusets ansatte.

Køge Kommune fejrer den nye Borgerbetjening ved at invitere alle borgere til pølser og rådhuspandekager på åbningsdagen. Alle er velkomne til at kigge forbi rådhuset til arrangementet, der begynder med, at snoren klippes klokken 11 og slutter klokken 12 med en rundvisning i de nye lokaler.

Børnene får her mulighed for at afprøve Borgerbetjeningens nye børneområde.

- Det skal være nemt og fleksibelt for borgerne at komme i kontakt med Køge Kommune. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at vi samtidig med åbningen af den nye Borgerbetjening, udvider åbningstiderne med otte timer om ugen, og at man som borger fremover kun skal henvende sig på én adresse, siger borgmester Flemming Christensen.

Den nye Borgerbetjening åbner op i nye, lyse lokaler. Ønsket har været at indrette et åbent og imødekommende rum, hvor det er rart at opholde sig, indrettet med ny teknologi, der giver borgerne mulighed for at benytte en række forskellige selvbetjeningsløsninger.

De udvidede åbningstider er blevet til i et ønske om større fleksibilitet, ligesom det skal være nemmere for borgerne at komme forbi Køge Kommune på vejen til arbejde.

Fire dage om ugen åbner Borgerbetjeningen nemlig en time før end i dag. Desuden bliver der åbent tirsdag, som i dag er lukket for borgerbetjening.

De nye åbningstider er: Mandag: 9-14, tirsdag: 9-14, onsdag: 9-14, torsdag:12-18 og fredag: 9-13.

For at blive klar til åbningen af den nye Borgerbetjening, er der lukket i Borgerservice fra på mandag den 26. juni til og med onsdag den 28. juni.

I de tre lukkedage vil telefonerne følge de normale åbningstider for Borgerservice. Da tirsdag normalt er lukkedag, vil telefonerne altså ikke være åbne her.

Borgerservice på Borup Bibliotek vil være åbent som normalt. Dog kan der opleves stor travlhed her i de kommende uger, og derfor opfordrer Køge Kommune til, at man venter med henvendelser, der ikke haster, til den nye Borgerbetjening åbner.