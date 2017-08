Ny Bagel Bar i Nørregade

Fredag den 25. august springer Tina Holmer og hendes mand Nick ud i drømmen om at drive egen virksomhed. Her slår parret nemlig dørene op for Bagel Baren, der får til huse i det tidligere Hjelms bolighus i Nørregade.

- Vi har længe vidst, at vi ville være selvstændige - og nu er tiden kommet. Jeg kommer oprindeligt fra Havdrup og efter nogle år, hvor vi boede i København under min mands studier, købte vi for to et halvt år siden hus i Herfølge, fortæller Tina Holmer.