Nu kan politiet aflæse synder direkte på nummerpladen

- Det er nogle ekstra elektroniske øjne, som vi har monteret på udvalgte politibiler. De kan aflæse nummerpladerne på de køretøjer, som patruljebilen passer eller som passerer patruljebilen. Det er noget, vi har haft til test for et par år siden. Efterfølgende har det vært evalueret hos Rigspolitiet, og nu har man valgt at indkøbe udstyret, som bliver fordelt rundt i Danmark, siger pressetalsmand fra Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard.

Politiet standsede også en 53-årig kvinde fra Klippinge. Kvinden fremviste et kørekort, men ved nærmere kontrol viste det sig, at hendes kørekort var blevet inddraget i januar 2014, fordi hun ikke var mødt til en kontrollerende køreprøve. I den forbindelse havde den 53-årige kvinde udfyldt en erklæring på tro og love om, at kørekortet var bortkommet, og at hun derfor ikke kunne aflevere det til politiet. Men da hun blev standset, var det det bortkomne kørekort, som hun gav politiet i hænderne. Hun fik derfor en sigtelse for at køre uden kørekort og blev også sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om at afgive en urigtig erklæring.