Fra 16. maj er Køge Kirke igen rammen om NADA-akupunktur.

Nu kan du igen blive stukket i Køge Kirke

Køge - 14. maj 2017 kl. 09:00

For knapt et halvt år sluttede den sidste omgang NADA i Køge Kirke, men på opfordring er ergoterapeut Heidi König Nielsen og sognepræst Charlotte Dybdahl Winther igen gået sammen om at arrangere akupunktur i kirken. Heidi fortæller: "Virkningen af NADA kan være forskellig fra person til person, men fælles for alle, kan akupunkturen være med til at nedsætte stress og angst, afhjælpe søvnløshed, give øget koncentration og hukommelse. Det kan også give dig mere mod på livet, så du finder styrken til at gøre noget ved de ting, som plager."

"Det er selvfølgelig ikke sådan, at alle livets problemer forsvinder ved NADA, men det kan hjælpe til, at man bibeholder viljestyrken og finder modet til at gøre noget ved sine problemer." fortæller Charlotte og fortsætter:

"NADA har bedst effekt, hvis den nydes i fred og ro. Ingen snak, ingen elektronik. Blot dig selv og nålene. Et godt sted at finde fred og ro er inde i kirken, da kirkens rum jo netop indbyder til eftertænksomhed af fordybelse."

"Når du ankommer, vil de 5 nåle blive sat i hvert øre, herefter finder du dig en plads i kirken og sidder stille i 45 minutter. Det er vigtigt ikke at falde i søvn, til gengæld må du tænke lige det du vil og bare lade tankerne flyve - find inspirationen inde i dig selv eller i noget der er større. Samtidig kan du nyde den behagelige musik, der bliver spillet over kirkens anlæg. Når de 45 minutter er gået, bliver nålene taget ud. Du kan gå hjem eller blive til en kort snak. NADA i Køge Kirke er for alle. Men det er en proces og ikke en hurtig løsning. Hver gang vil Heidi Köning Nielsen og Charlotte Dybdahl Winther være til stede og hvis der er behov, er der mulighed for samtale efterfølgende"

Nada starter op den 16. maj kl. 19.00. Efterfølgende vil det være tirsdage og torsdage kl. 19.00 i Køge Kirke.. Pris: 50,- pr. gang.