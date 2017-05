Se billedserie Fredag slår Charlotte Malmroes og resten af Mødrehjælpen i Køge dørene op til organisationens nye forretning i Nørregade. Foto: JCJ Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Nu får mor (og far) en hjælpende hånd

Køge - 18. maj 2017

Der er en hjælpende hånd på vej til Køges mødre (og fædre), når Mødrehjælpen i denne uge åbner sin nye forretning i Nørregade i Køge. Her vil man kunne finde billigt børnetøj, legetøj og andre ting til yderst overskuelige priser, og sigtet er ikke mindst at gøre hverdagen lidt nemmere for de mange familier, der er presset på økonomien.

"Vores målgruppe er dem, der ikke har så mange penge. Hvis noget har kostet 100 eller 200 kroner fra nyt, så sælger vi det eksempelvis for en tier eller en tyver, så alle kan være med," fortæller Charlotte Malmroes, der er formand for lokalafdelingen af Mødrehjælpen.

Varerne i butikken består af donationer, så der er tale om brugte varer, men de er i fin stand, understreger hun.

Ved første øjekast ligner forretningen da også en ganske normal forretning med tøj sorteret efter køn og størrelse. Der er hverken huller eller pletter på tøjet, og alt er nyvasket. Meget af tøjet i den nye forretning kommer fra søsterafdelingen i Roskilde, men man har også modtaget en del donationer lokalt.

"Er dine børn vokset ud af flyverdragt, bukser eller trøjer, kan du aflevere tøjet i butikken og støtte Mødrehjælpens gode sag," lyder opfordringen.

Mødrehjælpen i Danmark blev etableret for over 100 år siden, men lokalafdelingen har kun godt et halvt år på bagen siden etableringen i november sidste år. Det er lokalafdelingen, der driver forretningen i Køge, og det er også i lokalområdet, hovedparten af overskuddet vil blive brugt på forskellige aktiviteter. For eksempel har man allerede etableret et fællesspisningsarrangement på Hastrupskolen. Her mødes børnefamilier fra hele Køge og laver mad og spiser i fællesskab. Desuden benyttes en del af overskuddet blandt andet også til Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning.

Den nye forretning drives også på 100 procent frivillig basis, og Charlotte Malmroes inviterer flere til at melde sig - enten til forretningen eller til andre aktiviteter.

"Som frivillig bliver man en del af et skønt fællesskab. Man sælger lækkert, brugt børnetøj til billige penge og bidrager til sit lokalmiljø og til Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning. Vi hører meget gerne fra lokale, der har lyst til at stå i butikken eller på anden måde bidrage til den gode sag," siger hun. Interesserede kan henvende sig i butikken eller til formanden Charlotte Malmroes på mail: koege.lf@moedrehjaelpen.dk.

Charlotte Malmroes fortæller desuden, at man inden for kort tid har planer om et nyt tilbud med gratis startpakker til unge, enlige mødre. Det sker med hjælp fra Zonta Køge, og hun glæder sig generelt over den store opbakning, hun og resten af lokalforeningen har mødt i forbindelse med opstarten fra Zonta Køge, Skousen, Stark, Silvan, De Friske Malere, Køge Installationsforretning, Ønskebørn, tømrermester Per Sparre og malermester Carina Black.

Mødrehjælpens forretning i Nørregade 22E, Køge åbner fredag 19. maj med en åbningsfest fra klokken 15, hvor formanden for byrådets børneudvalg, Thomas Kielgast (SF), klipper sniren, og Ølsemagle Kirkes spirekor synger. Til at toppe festlighederne serverer de flittige butiksfrivillige lagkage, kaffe og saft til de fremmødte, og alle er velkomne.

Forretningen har åbent onsdag-fredag klokken 10-18 og lørdag klokken 10-14.