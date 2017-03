Når Folkekirkens Nødhjælp igen samler ind til nødlidende, så er Lucas og Benjamin med ude på ruterne. De opfordrer andre til også at støtte op om den lokale indsamling, der bliver kordineret af Køge Kirke.

Nødhjælp: Tag ud med drengene

Køge - 03. marts 2017

Hjælpende hænder findes i alle aldre.

Da Folkekirkens Nødhjælp samlede ind i 2016 var drengene Lucas og Benjamin med til at give et godt resultat og når det går løs igen søndag den 12 marts er de klar igen.

- Vi var jo dem, der samlede mest ind - så vi er klar igen på at slå vores egen rekord, lyder det stolt fra de to indsamlere.

Lucas Bang Sørensen og Benjamin Enert-Christensen, der begge er 11 år vil gerne ud på samme rute som sidst, for det gav nogle gode oplevelser på vejen rundt til de mange døre.

- Det var så hyggeligt at møde nye mennesker, fortæller Benjamin og fortsætter:

- Vi fik blandt andet en stor seddel af en dame, der havde talt med os længe om, hvad pengene gik til

Begge drenge vil helt klart anbefale andre at melde sig som indsamlere. Deres råd er: Husk at tage varmt tøj på, et par gode sko og medbring lidt varmt at drikke - det jo tager 3-4 timer.

- Find en du kan fjolle og hygge med undervejs, en god ven eller måske dine forældre, siger Lucas og Benjamin fortsætter med et stort smil.

- Det er faktisk lidt fedt at vide, at det går til et godt formål.

I 2017 står menighedsrådet i Køge Kirke, med Inge-Birgit Thuesen som indsamlingskoordinator, igen i år for indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp. Kirken gør netop meget ud af, at indsamlerne får en god oplevelse ved at være med på dagen.

- Vi prøver i år at lave en oversigt over hvor mange penge de forskellige ruter indsamler, på den måde kan vi give friske børn, som Benjamin og Lucas en fed oplevelse, ved at se sig selv på en liste over dem der har gjort en forskel for andre mennesker. Vi opfordrer derfor alle der har tid og lys til at hjælpe os i Køge Kirke, så vi kan hjælpe andre, siger kordinatoren.

Inge-Birgit Thuesen forklarer, hvordan det kommer til at forløbe på selve dagen:

- Man kan møde ind klokken 11 og få tildelt sin rute. Vi sørger for at der lidt at spise og drikke inden man tager af sted, siger hun.

- Når man er færdig, omkring klokken 14.00, kommer man tilbage til Sognegården, får sit beløb talt op - imens man venter, har vi arrangeret lidt til den søde tand.

Det er allerede nu muligt at melde sig som indsamler - både via Folkekirken Nødhjælps hjemmeside eller ved at kontakte koordinatoren.

Gå ind på www.blivindsamler.dk - klik på knappen »bliv indsamler« og indtast postnummeret (4600), Vælg "Sognegården" i Køge og udfyld dine kontaktinformationer.

Alternativt kan du også sende en mail til Inge-Birgit på ibt2@lb.dk med dit navn, efternavn, e-mail og telefon.