Se billedserie Det første skolevalg i 2015 kulminerede også med et efterfølgende valgarrangement på Christiansborg. Pressefoto:

Send til din ven. X Artiklen: Ni skoler skal til stemmeurnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ni skoler skal til stemmeurnen

Køge - 18. januar 2017 kl. 20:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Simon de Visme

Torsdag den 2. februar skal danske skoleelever mellem 14 og 17 år sammensætte et nyt folketing, når det landsdækkende Skolevalg 2017 finder sted. Det er Folketinget og Undervisningsministeriet, der står bag skolevalget, som i år afvikles for anden gang. Mere end 670 skoler og 63.000 elever over hele landet deltager. Det oplyser Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

I Køge Kommune har ni forskellige skoler valgt at deltage i undervisningsforløbet, som er delt op i tre moduler. Eleverne skal i den første uge orientere sig i 20 mærkesager og beslutte sig for, hvilke tre de vil kæmpe for.

I anden uge skal eleverne lave kampagne for en af deres mærkesager og dele den på de sociale medier for at skaffe opmærksomhed og opbakning.

Op til den sidste uge af undervisningsforløbet vælger de politiske partier også tre mærkesager, der herefter kommer til at udgøre grundpillen i deres partiprogram for Skolevalg 2017.

Herefter skal eleverne vurdere, hvilket parti der bedst repræsenterer deres holdninger, og hvilket de vil stemme på.

De unge skolelever kan vælge mellem 20 mærkesager, der blandt andet inkluderer stemmeret til 16-årige, aktiv dødshjælp og Danmarks rolle i EU.

Selve valgdagen finder sted den 2. februar rundt omkring i hele landet, hvor eleverne i 8.-10. klasse skal til stemmeurnerne på deres respektive skoler. Når stemmerne er talt op om aftenen, afsløres resultatet af valget i en livesending fra Landstingssalen på Christiansborg, hvor alle ungdomspartierne er samlet.

Her vil de kendte tv- og radiopersonligheder Peter Falktoft og Esben Bjerre gennem to timer styre slagets gang med omstillinger til unge rundt om i landet og snak med politikere på Christiansborg. Det hele kan følges på DR3 og dr.dk 2. februar klokken 19-21.00.

Formålet med Skolevalg 2017 er at styrke elevernes forståelse af og deltagelse i demokratiet ved at prøve en rigtig valghandling. Samtidig skal forløbet være med til at dæmme op for tendensen til, at unge ikke stemmer i samme udstrækning som resten af befolkningen.

Ifølge Undervisningsministeriet skal forløbet tanke eleverne op med demokratisk selvtillid, så de oplever, at de er kompetente og vidende nok til at gøre sig gældende i demokratiet.