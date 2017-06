Nej til mere søndagsåbent

Køge: De handlende i Køge skal ikke forvente mere søndagsåbent i Køges øvrige butikker, selvom byens nye handelsgade Strædet vil holde åbent om søndagen to gange om måneden. Det er den mest konkrete konklusion som kan drages efter et medlemsmøde i Køge Handelsstandsforening tirsdag aften.

Søren Storgaard oplever, at Citycon har været lydhør og at den løbende dialog har haft en indflydelse på de udmeldte åbningstider.

- Vores åbningstider er jo vejledende. Vi kan ikke pålægge nogen at have åbent eller lukket. De er i en anden situation. De har kontraktuel mulighed for at pålægge butikkerne (i Stædet red.) endnu længere åbningstider end dét, der er lagt op til. Det tror jeg, vores medlemmer havde frygtet, siger Søren Storgaard.

Han betegner tirsdagens medlemsmøde som »en trykprøve« på medlemmernes reaktion på Strædets åbningstider. Handelsstandsforeningen omdelte et lille spørgeskema, hvor deltagerne skulle give udtryk for deres holdning til de fremtidige åbningstider.

Holdningerne var delte, men på ét punkt tegner der sig et nogenlunde klart billede, fortæller Søren Storgaard. I forvejen er det en udfordring for mange at følge den vejledende søndagsåbent én gang om måneden - to gange bliver for meget, vurderer størstedelen af de medlemmer, der udfyldte spørgeskemaet.