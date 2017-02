Nedslidte bygninger vil koste kassen at udbedre

Borup Kulturhus er blandt de mange kommunale bygninger i Køge Kommune, der både nu og i de kommende år trænger til en kærlig hånd. For første gang foreligger der nu en samlet vurdering af udgifter til renovering af ejendommene, og den tilstandsvurdering viser, at det bliver en alvorlig økonomisk udfordring.

Køge - 23. februar 2017

Det har længe været kendt, at en stor del af Køge Kommunes ejendomme trænger til en endog meget kærlig hånd.

Forvaltningen har nu for første gang lavet en samlet opgørelse over de mulige udgifter til renovering, og her fremgår det, at der inden for de næste 1-2 år er »akutte efterslæb« for foreløbig 108,8 millioner kroner. Det skriver DAGBLADET.

De efterfølgende efterslæb i de næste otte år forventes at give en samlet regning på yderligere 127 millioner kroner.

- Det er et forsømt område, som vi har haft tendens til at udskyde i budgetterne, fordi det ikke har noget med varme hænder at gøre, siger Søren Brask (V), formand for ejendoms- og driftsudvalget, og fortsætter:

- Men jeg plejer at spørge, hvad det nytter at have oceaner af varme hænder, uden at vi samtidig har velfungerende bygninger, såsom plejehjem til vores borgere og ansatte.

SF's Torben Haack mener, at det på nogen områder, eksempelvis med ventilationen på skoler og i institutioner, står så grelt til, at man må tage penge op af kommunekassen for at få det udbedret.

- Vi har længe vidst, at vi her er udfordret, og derfor er vi simpelthen nødt til at komme i gang. Jeg mener, at vi bør afsætte et engangsbeløb på 10 millioner kroner for at få lidt fut i ventilationen, samtidig med at vi i det første år afsætter yderligere 10 millioner kroner ekstra til den samlede pulje, siger Torben Haack til DAGBLADET.