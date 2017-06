Skattecenteret på Gymnasievej i Køge genopstår som følge at regeringens nye udspil for SKAT. Foto: Freja Ejendomme

Nedlagt skattecenter genopstår: 100 medarbejdere til Køge

Køge - 13. juni 2017 kl. 12:23 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Centraliseringen af SKAT skal rulles tilbage. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og skatteminister Karsten Lauritzen (V) fremlagde tirsdag formiddag et nyt udspil, hvor SKAT nedlægges og erstattes af syv nye styrelser, der skal placeres rundt om i Danmark.

Skattecentrene skal placeres i Roskilde, Aarhus, Aalborg, Herning, Middelfart og to i København. Hertil komme 26 skattecentre. Udspillet indebærer således også, at en række skattecentre, der tidligere er besluttet skal lukke, får lov til at genopstå. Det gælder blandt andet skattecenteret i Køge. Hertil skal der flyttes 100 skattemedarbejdere, skriver DAGBLADET Køge.

- Vi er glade for, at de bevarer vores skattecenter, der ellers ville være lukket helt ned. Vi får at vide, at de 26 steder, hvor man vil have skattecentre, bliver oprustet, så der er måske udsigt til lidt flere medarbejdere end SKAT havde, inden de skulle lukke ned i Køge. Det er vi tilfredse med, siger Køges borgmester, Flemming Christensen (K).

På et pressemøde i Skatteministeriet erkendte Lars Løkke Rasmussen, at han har et medansvar for de mange skandaler, der har rullet over SKAT.

- Os, der har haft politisk ansvar i de perioder, har et medansvar. Der er noget tillid, der er svigtet. Det har jeg også et medansvar for. Den præcise rækkevidde af det ansvar har vi nedsat en kommission til at undersøge. Den bedste undskyldning er imidlertid at rette op på fejl og mangler. Det er det, vi gør nu. Vi investerer massivt i SKAT. Det gør vi, fordi det er nødvendigt, også i erkendelse af, at der er fejl, der skal rettes op på, siger Lars Løkke Rasmussen, der er valgt til Folketinget i Køge-kredsen.

SKATs bygning i Køge har tidligere været sat til salg i et samarbejde mellem en ejendomsudvikler og en lokal ejendomsmægler.

