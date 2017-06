Natlig spritkørsel gav 30 dages fængsel

En køretur i bil fra Ringsted til København en juninat sidste år endte med at blive en kostbar affære for en 49-årig kvinde fra Roskilde.

Hun blev standset af politiet på Køge Bugt Motorvejen omkring klokken halv et om natten, og betjentene kunne hurtigt konstatere, at kvinden var for beruset til at køre bil.

Kvinden forklarede i retten i Roskilde, at hun havde drukket øl inden kørslen, og at hun godt var klar over, at hun havde fået for meget til at kunne køre bil.