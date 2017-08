Natkirke med musik og billeder

"Til en start vedtog vi et sæt af dogmer, altså en række regler, som alle filmene skal holde sig indenfor. Dogmerne er, at alle optagelser skal 1) handle om STED, 2) være i sort/hvid, 3) vises i super slowmotion og 4) bestå af close-up nærbilleder. Ved at arbejde med dogmer får de mange individuelle bidrag et fælles kunstnerisk udtryk, der egner sig til kirkerummet," siger Sidse Marie Olsen. Desuden vil der blive sat et go-pro kamera op i tårnværelse, hvor der vil være en "læse-bod" med citater.

"Det er en anden måde at bruge kirkerummet på", siger sognepræst Signe Asbirk. "Kirken er et særligt STED. Det er et mødeSTED mellem Gud og mennesker, himmel og jord. Det er også i kirken, at mennesker mødes med hinanden, når der sker noget særligt i vores liv. Når vi står i et hvadeSTED mellem liv og død, barn og voksen, så samles vi i kirken til dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Kirken som hvileSTED klinger dobbelt - både som det sted vi bliver begravet når vi dør, men også som et sted hvor vi kan finde fred og ro, hvile os lidt og få kræfter til at leve livet, så længe vi har det. Måske den her måde at bruge kirkerummet på kan inspirere folk til at reflektere over, hvad kirken er for et STED, hvordan vi mennesker et til STEDE her i verden, hvilket STED vi er i vores liv - hvor vi kommer fra og er på vej hen, og hvilke ståSTEDER der er vigtige for os".