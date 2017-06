Udviklingsdirektør Tony Christrup, Arkitektgruppen (øverst til højre) underskriver skødet til Brogade 23 i Kjøge Mini-By. Det sker i overværelse af øverst til venstre formanden for Kjøge Mini-By Laug, Claus Philipsen og formanden for Kjøge Mini-Bys Venner, Ove Nordhild. Til højre ses Mini-Byens nye borgmester, Kristian Ebbensgaard. Foto: JCJ.

Naboer på indkøb i Kjøge Mini-By

Kjøge Mini-By har solgt et skøde til en af de nye naboer ved Strandengen på Søndre Havn. Det er Arkitektgruppen der således støtter deres ny naboer og det er Kjøge Mini-By glade for.

Det drejer sig om ejendommen Brogade 23 og ved skødeunderskrivningen var udviklingsdirektør Tony Christrup glad for at kunne støtte Mini-Byen.

"Fra starten af byggeriet ved havnen havde det vakt interesse for Arkitektgruppen med sådan et flot anlæg som nabo, og da muligheden viste sig for at kunne støtte projektet var de ikke i tvivl om at det ville de", fortæller Sven Erik Svensson fra Kjøge Mini-By.