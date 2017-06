Naboer køber miniby

Det drejer sig om ejendommen Brogade 23 og ved skødeunderskrivningen var udviklingsdirektør Tony Christrup glad for at kunne støtte Mini-Byen. Fra starten af byggeriet ved havnen havde det vakt interesse for Arkitektgruppen med sådan et flot anlæg som nabo, og da muligheden viste for at kunne støtte projektet var de ikke i tvivl om at det ville de. Valget af ejendommen Brogade 23, blev aftalt med Mini-Byen og skødet blev underskrevet af formanden for Kjøge Mini-By´s Laug Claus Philipsen og Venneforeningsformand Ove Nordhild.