NCC åbner ny fabrik i Køge til produktion af ovntørret sand. Foto: NCC

Send til din ven. X Artiklen: NCC åbner ny fabrik i Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

NCC åbner ny fabrik i Køge

Køge - 16. februar 2017 kl. 09:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I denne uge kan NCC Industry fejre en markant milepæl, når de for første gang trykker på den knap, der sætter produktionen af ovntørret sand i gang på en helt ny fabrik i Køge Havn. Det oplyser NCC i en pressemeddelelse.

Den nye fabrik er den første NCC fabrik i Norden, der producerer tørrede sandfraktioner til blandt andet sports- og fritidsaktiviteter samt til industrielle formål som mørtelproduktion, støberisand og sandblæsningssand. Fabrikken er placeret i Køge, 30 km syd for København, og den ligger dermed i et vækstområde med en central placering i forhold til havnemiljø og det nordiske marked.

- Vi glæder os over, at fabrikken nu er færdigtestet og står klar til at producere vores nye NCC DrySand produkter, siger Søren Evald Jensen, Områdechef i NCC Industry.

DrySand produkterne henvender sig til virksomheder, som har behov for tørre sandprodukter med en veldefineret fordeling af kornstørrelse. Med den nyeste teknologi tørrer og sigter fabrikken sandet. Efter tørring sorteres sandet i 9 forskellige fraktioner, der kan anvendes som separate produkter eller blandes og leveres i overensstemmelse med kundens recepter og ønsker.

Produkternes anvendelighed tæller mange og leveres blandt andet til fremstilling af tørbeton, tørmørtel, spartelmasse, fugemasse og en lang række specialbetonprodukter til industrielle formål. Dertil fremstilles varmebehandlet tørret sand i forskellige graderinger til anvendelse inden for sports- og fritidsaktiviteter som blandt andet sandkassse-sand, beach volley sand, ridebanesand, infill sand til kunstgræsbaner samt bunkersand og topdressing til golfbaner.

Det nye DrySand anlæg i Danmark repræsenterer et helt nyt forretningsområde i NCC Industry. Opførelsen af fabrikken er sket i samarbejde mellem flere af NCC's divisioner. Sidste år rammede NCC Hercules de første pæle i jorden, hvorefter NCC Infrastructure tog over for at støbe alle fundamenterne til fabrikken. Derefter gik selve opførelsen af den nye fabrik i Danmark i gang, som nu står klar til at begynde produktionen af det tørrede sand.

- Vi bestræber os hele tiden på at udvikle nye, holdbare og efterspurgte løsninger, og vi oplever en stigende interesse for de tørrede sandprodukter på det nordiske marked. Vi ser derfor frem til nu at kunne udvide vores råstofsortiment over for vores kunder, siger Søren Evald Jensen.