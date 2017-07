Se billedserie De foreløbige undersøgelser peger på, at Køge Å ikke har været særlig dyb på det sted, hvor den har flydt forbi Borgring. Det kan man se på de aflejringer i jorden, som arkæologerne fra Museum Sydøstdanmark har gravet frem. Foto: Jørgen Jørgensen

Mystik i ådalen

Køge - 01. juli 2017

Det ville have været et syn, der var Odin værdigt, hvis en prægtig vikingebåd kom sejlende op ad åen og lagde til ved Borgring.

Men sådan et syn er sandsynligvis ren fantasi fortæller arkæolog Jonas Christensen, der står midt i ådalen syd for Borgring ved Køge.

Det er med gummistøvler på og nede i den våde »profilgrøft« som arkæologerne fra Museum Sydøstdanmark har gravet gennem landskabet. Øverst på siderne af udgravningen viser han det buede lag, som vurderes til at have udgjort bunden af Køge Å i gammel tid - kun en god halv meters jord under overfladen.

- Som det ser ud nu, så tror vi altså ikke på tanken om, at man har kunnet sejle herind, siger han og fortæller, at én af de vigtigste opgaver i det aktuelle arbejde er, at få kortlagt, hvordan åens løb har været, da Vikingeborgen blev opført.

Han forklarer, at man på gamle kort kan se, hvordan åen flød for omkring 200 år siden, men længere bagud, så ved man faktisk ikke meget om, hvordan Køge Å har bugtet sig i landskabet siden Istiden, hvor ådalen blev skabt.

Mens de har fundet mange efterladenskaber fra borgringens konstruktion i Nordporten, hvor der også arbejdes i øjeblikket, så har udgravningen i ådalen ikke budt på ret mange fund af betydning.

- Hist og pist har vi fundet grene som tydeligvis er hugget over og tilspidset, siger Jonas Christensen og forklarer, at det dog stadig kan være svært at give et klart svar på om for eksempel en tyk gren har ligget i vandet 200 år eller 1000 år.

Arkæologerne har dog fundet blandt andet en tyk planke på en lille meter, som de håber, at man kan tidsbestemme. Den har de sendt videre til analyse hos en ekspert i dendrokronologi, som måske kan sige noget nærmere om plankens alder.