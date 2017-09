Oplev Miriam Mandipera i Køge. Foto: Fotograf Thomas Grøndahl

Send til din ven. X Artiklen: Musikforeningen Bygningen skyder efteråret i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Musikforeningen Bygningen skyder efteråret i gang

Køge - 13. september 2017 kl. 09:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Musikforeningens Bygningens første efterårsarrangement, Nikolaj Stokholms oneman-show "Shit Happens", på Bygningen i Køge fredag 22. september har været udsolgt længe. Nikolaj Stokholm er en af Danmarks fremadstormende komikere, der med sin medvirken i successerien "Sjit Happens" på Tv2 Zulu, har placeret sig i landets comedy elite. Nikolaj har altid været kendt for at have en finurligt krøllet hjerne og hans verdenssyn gennem brillen er bare liiiidt sjovere end alle vores andres. Når dette bliver formet til jokes og leveret i hæsblæsende tempo - som han også har for vane - har publikum ikke en chance, men ligger helt og aldeles flade af grin.

Den første musikalske kunstner, der går på scenen lørdag 23. september, er Miriam Mandipira. Koncerten med sangerinden Miriam Mandipira i front vil være en lækkerbidsken for elskere af både jazz og blues med alt fra swingende jazz over smukke ballader til swedig blues og funkmusik. Alt udført på et højt professionelt niveau og med stor spilleglæde.

Med rødder i Zimbabwe har Miriam Mandipira de senere år været et kærkomment indslag på den danske jazz- og bluesscene. Inspireret af blandt andre Ella Fitzgerald og Aretha Franklin har hun sunget sig ind i de danske hjerter. Miriam Mandipira giver desuden prøver på populære sange fra sit elskede Afrika. Kjeld Lauritsen spiller på det store Hammondorgel med roterende lesliehøjttaler og fodpedaler. Han er kendt for at udnytte instrumentet i legesyge improvisationer. Kjeld Lauritsen havde i mange år bandet "The Organizers" sammen med den amerikanske saxofonist Bob Rockwell. Siden da har han udgivet 6 CDer i eget navn foruden et par plader med Big Band.

Guitaristen Per Gade har i mange år været ankermand i de mange Hammond projekter fra Kjeld Lauritsens hånd. Per er en af de mest efterspurgte danske guitarister og er bl.a. guitarist i Radioens Big Band. Han dækker et bredt spektrum fra swingmusik til blues og moderne jazz. Som solist er han særdeles markant, men samtidig er han en smagfuld akkompagnatør, der altid får det bedste ud af sine medspillere. Trioen kompletteres nu af Søren Frost, der efter mange år i Esben Justs band vil fyre op under Hammondorglet med sine fede grooves.