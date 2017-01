Bandet D-A-D er et af de største navne, som Køge Festuge har præsenteret. Med den nye aftale er der måske økonomisk rygstød til at præsentere flere navne af den kaliber i fremtiden. Foto: Hans Jørgen Johansen

Musik-million til Køge Festuge

Køge - 26. januar 2017 kl. 15:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Festuge kan allerede nu begynde at se sig om efter store musiknavne til årets festuge i august.

Med et nyt koncept er der nemlig allerede indsamlet en million kroner hos en række virksomheder i Køge, skriver DAGBLADET Køge.

- Vi er meget taknemmelig for, at virksomhederne bakker op om festugen med det nye koncept, siger Per Stenberg, formand for Køge Festuge. Han tilføjer:

- Det giver ro, at vi så tidligt har de store sponsorer i hus. Det betyder, at vi kan lukke aftaler med de musiknavne, vi gerne vil have, og det betyder, at vi kan sikre os de gode navne.

Festugens sponsoransvarlig, Michael Gram, og den lokale erhvervsmand Claus Just har været rundt til virksomhederne i Køge for at skaffe opbakning til dette nye koncept. Det består i, at man bliver »festuge-partner« og blandt andet bliver eksponeret under festugen samt får mulighed for at købe billetter til VIP-området foran scenen.

-Over 40 virksomheder har hver givet 25.000 kroner. Det er mange penge, men der er bred interesse for at bidrage til en god festuge, siger Claus Just og fortsætter:

-Festugens mange aktiviteter, som er for alle og er gratis, og de mange frivilliges indsats er en del den positive udvikling, vi ser i Køge. Det positive omdømme nyder virksomhederne også godt af, når vi skal tiltrække nye medarbejdere.

Målet er i år eller næste år at komme op på 50-60 faste sponsorer, så økonomien i Køge Festuge dermed kan sikres tidligere til glæde for det store publikum, der altid finder vej til Køge-festen i uge 35.