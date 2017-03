KØS Museum bød lørdag eftermiddag indenfor til videreførelsen af processen med at skabe et nyt kunstværk til museets forplads. Her er det Lene Bøgh Rønberg, der byder velkommen til udstillingen. Foto: Torben Thorsø

Museets »Filigran« fik begejstringen frem

For fjorten dage siden blev 30 kilo bronze hældt i havnen på jagt efter et unikt kunstværk - nu var det tid til at se på det foreløbige resultat. Her inviterede KØS Museum for kunst i det offentlige rum publikum til at komme med deres mening.