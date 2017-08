Multihal gemmer sig i budgettet

Foreningslivet i Lellinge har dog sat næsen op efter et erstatningsprojekt, der er væsentligt dyrere og vil gerne etablere en multihal, hvor der er endnu flere muligheder for at udfolde sig. Sådan et projekt vil koste et to-cifret millionbeløb og de penge har hidtil ikke været til rådighed, men flere udvalg har dog tilkendegivet, at man gerne vil se på mulighederne for at finde flere penge i den kommende budgetlægningen for 2018-2021.