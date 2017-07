Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Motorcyklist frikendt for at køre for stærkt

Køge - 17. juli 2017 kl. 16:00 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 11. september sidste år blev en uventet dramatisk dag for en 47-årig motorcyklist fra København.

Kort efter kl. 17 blev han på Ejbyvej standset af politiet og fik forelagt en bøde, fordi han angiveligt havde kørt 104 km/t, selvom der på stedet er en hastighedsgrænse på 70 km/t.

Motorcyklisten mente imidlertid ikke, at han havde kørt for stærkt, og derfor endte sagen i retten.

Her forklarede den 47-årige, at han tit kører på den pågældende vejstrækning, hvor han altid overholder fartgrænsen, og at han heller ikke den pågældende dag havde kørt for stærkt.

På et tidspunkt kom en bil kørende meget hurtigt lige op bagved ham, men da det efterfølgende var umuligt at overhale, blev den liggende meget tæt på ham.

Pludselig trådte en mand ud på kørebanen lige foran ham, så han var nødt til at lave en katastrofeopbremsning, og bilen bagved måtte undvige over i den anden vejbane for ikke at ramme ham.

- Heldigvis var der ikke nogen modkørende, men det var livsfarligt, og jeg var i chok. Det var først bagefter, det gik op for mig, at det var en betjent, der var trådt ud på vejbanen, forklarede den 47-årige i retten.

Tvivl om måling Han kom efterfølgende med en meget detaljeret forklaring om, at den måling, betjenten havde foretaget med sin laser, efter al sandsynlighed havde fanget bilen bagved og ikke motorcyklen.

Dels på grund af modstående sollys, dels den lange afstand, og dels at bilen er et meget større »mål« for laseren at låse sig fast på.

Den pågældende betjent forklarede, at laseren bruger en lille rød plet som »sigtekorn«, så der er ikke tvivl om, hvad man måler på.

Han sagde, at det er nemmere at måle en bil end en motorcykel, og at det derfor nogen gange er nemmere at måle en motorcyklist bagfra.

Betjenten kunne huske, at tiltalte var blevet målt forfra, men han kunne intet huske om en katastrofeopbremsning, eller at den bagvedkørende bil måtte undvige.

Dommer Lisbeth Molter Zenth valgte på den baggrund at tro mest på den 47-årige motorcyklist, og på baggrund af »hans meget troværdige forklaring om hændelsesforløbet« blev den 47-årige frikendt, fordi dommeren ikke fandt det bevist, at han havde kørt mere end 70 km/t.