Mosehuset får ny købmand

- Og heldigvis sagde Hanne ja.

Det er 13 år siden - og nu skal lærlingen til at stå på egne ben. Efter de mange år i huset, kender hun det som sin egen bukselomme, men det er alligevel - også for den nye købmand - lidt specielt. Hun har dog ikke tænkt sig at ændre noget i første omgang. Hygge er et kodeord i Mosehuset og kunderne skal fortsat have den særligt hyggelige oplevelse, der er Mosehusets særkende med masser af lækre ting at pynte hjemmet med, hjemmelavede pandekager og alskens godter at forsøde en udflugt med.