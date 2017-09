Se billedserie 7-årige Marcus Persson Legaard går i et dagbehandlingstilbud på Gedebjerg Skole i Næstved, mens han til daglig bor i Herfølge med sin mor og hendes samlever. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Mor til handicappet barn: - Vi løber panden mod en mur

Køge - 16. september 2017 kl. 14:03 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regnen falder blidt på de hvide rækkehuse i Svanelunden, Herfølge. I et af husene bor Linda Persson Legaard, hendes 7-årige søn Marcus og Lindas samlever Michael. Ved rækkehusets hoveddør er der ingen spor af en ringeklokke, og det er der en god grund til.

- Marcus er meget sensitiv og bliver hurtigt overstimuleret, så derfor har vi slet ikke en ringeklokke, fortæller Linda Persson Legaard, der har boet i Køge Kommune, siden hendes søn var tre måneder gammel.

Da Marcus var to år gammel, fik han diagnosen infatil autisme, en alvorlig udviklingsforstyrrelse, som blandt andet påvirker børns adfærd og kommunikation.

- Som barn havde Marcus ikke noget sprog, og der har været mistanke om både OCD, psykotiske træk og kroniske maveproblemer. Han er voldsomt invalideret, og han kræver pleje 24 timer i døgnet, siger Linda Persson Legaard.

Hun har valgt at stå frem og fortælle sin historie til DAGBLADET Køge for at sætte fokus på Køge Kommunens »kritisable sagsbehandling«, når det kommer til sager på børnehandicapområdet.

- Vi ønsker ikke, at andre oplever det samme som os. Der er andre familier, som ikke har de samme ressourcer til at tage kampen med kommunen, som vi har haft. Derfor vil vi fortælle vores historie, forklarer Linda.

Spørger man Linda, så er det største problem i hele sagsbehandlingen, at kommunen ikke helhedsvurderer.

- Man tager nogle halve beslutninger i én afdeling af forvaltningen, som en anden del af forvaltningen så siger nej til. Afdelingerne snakker ikke sammen, og for os føles det som at løbe panden mod en mur, siger hun og fortsætter:

- Jeg frygter, at hvis kommunen presser os mere, så ender vi med, at Marcus kommer på børnepsykiatrisk afdeling. Det burde ellers være kommunens fornemmeste opgave at hjælpe os udsatte borgere.

Et eksempel på familiens frustrationer drejer sig om en trehjulet børnehandicap-cykel. Tilbage i foråret 2014 søgte familien om at få dækket udgifterne til den specielle cykel, som ville give den dengang 4-årige dreng bedre mulighed for at lege med sine kammerater på vejen i Herfølge.

Men fra at Linda Persson Legaard første gang ansøgte Køge Kommune om penge til cyklen, gik der næsten tre år, før Marcus kunne sætte sig op på den trehjulede cykel.

I mellemtiden havde Køge Kommune givet afslag på pengene to gange, inden Ankestyrelsen ændrede kommunens afgørelse og påtvang dem at betale de 13.280 kroner for cyklen.

I et skriftligt svar til DAGBLADET Køge beklager Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Køge Kommune den lange sagsbehandling af Marcus' trehjulede cykel.

- Køge Kommune kan kun beklage, at sagsbehandlingen og opfølgningen i forhold til ansøgningen om en trehjulet cykel til Marcus har været for langsom. Dertil kommer, at Ankestyrelsen har været over 200 dage om at behandle klagen, skriver forvaltningen og fortsætter:

- I forhold til Familiecenter Køges oprindelige afslag på bevilling af en handicap-cykel kan det oplyses, at det var Familiecentrets vurdering på det tidspunkt, at Marcus var kompenseret med de specialstøttehjul, som var bevilget fra Familiecenteret. Vi tager naturligvis Ankestyrelsens afgørelse til efterretning.

