Mor til diabetes-barn: "Det fylder ekstremt meget i vores hverdag"

Over 30.000 danskere har type-1 diabetes, og de fleste får sygdommen som barn eller teenager. Det er en sygdom, som kræver opmærksomhed døgnet rundt. Blodsukkermålinger og insulinindsprøjtninger er med til at holde styr på type 1-diabetes, men det kan godt give anledning til en del bekymringer hos forældre til børn med sygdommen.

Landsindsamlingens overskud er med til at sikre, at Diabetesforeningen kan afholde børne- og familiekurser, hvor familierne kan lære mere om, hvordan man lever med diabetes og møde andre familier med lignende udfordringer - samt til rådgivning, oplysning og støtte til forskning. Særligt møderne med andre, der har type 1-diabetes, bliver værdsat af både børn og voksne.

"Vi glæder os til, at komme til at snakke med nogen, der er i samme situation som os og blive klogere, for det er ikke rigtig noget, vi snakker med vores omgangskreds om. Ikke fordi, vi på nogen måder holder noget hemmeligt, men folk kan bare ikke sætte sig ind i, hvad det betyder at være forældre til et barn med diabetes. Du er på, på en helt anden måde, og det er du 24 timer i døgnet," siger Line Falkensten Ekdahl.