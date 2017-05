Mødrehjælpen åbner ny genbrugsbutik

Siden Mødrehjælpens lokalforening i Køge blev stiftet i november 2016, har de frivillige, som driver foreningen, arbejdet på at finde et egnet butikslokale.

- I butikken kan man købe lækkert, brugt børnetøj. Overskuddet fra butikken går både til Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning for udsatte børnefamilier og gravide og lokalt til sociale og netværksskabende aktiviteter for børnefamilier i Køge, som ikke har så mange ressourcer i hverdagen og som savner fællesskaber for både børn og forældre, fortæller formand for Mødrehjælpens lokalforening i Køge, Charlotte Malmroes, der sammen med butiksudvalget bliver ansvarlig for den kommende butik, hvor der vil blive solgt brugt børnetøj, børneudstyr, bøger og legetøj.