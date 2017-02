Send til din ven. X Artiklen: Mødrehjælp søger frivillige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mødrehjælp søger frivillige

Køge - 25. februar 2017 kl. 15:27 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge: Foreningen hedder Mødrehjælpen, men det handler om at hjælpe udsatte familier, forklarer Charlotte Malmroes, der er formand for den nye lokalafdeling i Køge:

- Målet er at skabe aktiviteter og et socialt netværk for familier, der måske ikke har så mange ressourcer i hverdagen.

Hun fortæller, at den nye lokalafdeling for eksempel er i gang med at igangsætte en aktivitet ved navn Måltidet, som kommer til at foregå på Hastrupskolen. Måltidet er en familieaktivitet, hvor man mødes, laver mad og deler et måltid sammen med andre børnefamilier.

- På den måde kan man være en del af et fællesskab og forhåbentlig få et netværk at støtte sig op ad, fortsætter hun.

Mødrehjælpen Køge holder et »rekrutteringsmøde« mandag den 27. februar, hvor Charlotte Malmros håber, at rigtig mange vil møde op.

- Vi mærker allerede stor opbakning til foreningen, men det kræver også kræfter at løbe det hele i gang, pointerer hun.

Alle er velkommen til at møde op. Eventuelle spørgsmål kan rettes til næstformand og aktivitetsansvarlig Marianne Nielsen på lokalforeningens mailadresse: koege.lf@moedrehjaelpen.dk

Opstartsmødet er fra klokken 19 til 21 på Hastrupskolen i Køge.