Mød politiet og få gode råd

- Vi ønsker at komme i kontakt med så mange borgere som muligt, der får mulighed for at få gode råd om sikring af deres bolig, nabohjælp, råd om tricktyverier og anden form for kriminalitet, ligesom vi ønsker at komme i en god dialog med vores borgere, der kan stille alverdens spørgsmål til os, når vi kommer rundt. Der er sikkert også nogle bedsteforældre, der har børnebørn på besøg i sommerferien, der vil synes, at det er spændende at se en ny stor politibil og tale med politifolkene, siger vicepolitiinspektør John Jensen.