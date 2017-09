VIP-aftener med fokus på Volvo og Ford i den kommende uge.

Mød blærerøven til indvielse af nyt bilhus

Køge - 03. september 2017 kl. 09:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gennem det seneste halve år har bilforhandleren Bjarne Nielsen gennemført en omfattende forvandling af bilhuset på Tangmosevej, så det fremover kan rumme både Volvo og Ford-forhandlingen under samme tag. Det bliver fejret i næste uge, hvor der er VIP-aftener både 6. og 7. september. Det skriver LørdagsAvisen.

"Vi er naturligvis meget stolte af resultatet og håber, du vil være med til at fejre åbningen," lyder invitationen fra bilforhandleren, der har sammensat et spændende program begge dage.

Onsdag 6. september er der fokus på Ford. Her kommer borgmester Flemming Christensen forbi og klipper snoren som indvielse af det nye bilhus. Siden kan gæsterne se frem til en let anretning og rundvisning, inden hele Danmarks blærerød Mads Christensen overtager scenen. Han er aktuel med et nyt show, der stiller skarpt på "bilen og den moderne mand".

Åbningen betyder samtidig et farvel til Ford-bilhuset på Falkevej. Udover udstillingslokalerne rummer det nye bilhus nemlig også et nyt moderne værksted med plads til begge mærker, så alle aktiviteter er samlet under samme tag.

Torsdag 7. september er Volvo i fokus, og også her kan man se frem til at møde Mads Christensen. Samme aften kan man opleve lækre ure fra Urhandleren.dk, vine fra Greve Vin, tøj fra Bogart i Køge og dansk design fra Bang & Olufsen i Sorø. Desuden er der premiere på den nye Volvo XC60, som bliver præsenteret for gæsterne denne aften.

Begge aftener varer programmet fra klokken 18 til 21.

Arrangementerne er gratis men kræver tilmelding senest 1. september. Se mere på www.bn.dk/fordkoge og www.bn.dk/volvokoge.

I weekenden 9. og 10. september er der åbningsweekend med gode tilbud i bilhuset på Tangmosevej 108.