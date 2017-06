Mød Køges krimipar på biblioteket

Parret er fornyligt flyttet til Køge. Hvem ved, måske flytter de også "the crime scene" til købstaden. I hvert fald binder Køge Bugt Motorvejen bogens to miljøer sammen: en traumatisk barndom i Nakskov og en pilrådden kreds i den nordsjællandske elite.

I den første roman, Bundfald, spiller vin en vigtig rolle. Derfor får KøgeBibliotekerne og Bog & Idé Køge assistance af Vino-K, der byder på et glas og en lille snack. Efterfølgende er der mulighed for at købe glas eller flaske - også til at tage med hjem. Bog & Idé giver denne aften et godt tilbud på bogen. Forfatterparret signerer gerne. Billetter til arrangementet koster 100 kroner inklusiv et glas vin eller vand og lille snack. Køb billetter på koegebib.dk.